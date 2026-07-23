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Три человека пострадали после взрыва газа в жилом доме в Егорьевске

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Егорьевске, пострадали три человека. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили правоохранительные органы.

Взрыв газа произошел в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Егорьевске, пострадали три человека. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили правоохранительные органы.

— В жилом доме в Егорьевске произошел взрыв газового баллона в одной из квартир. В результате происшествия пострадали три человека, — передает слова собеседника ТАСС.

14 июля взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Краснодоне в ЛНР. Спасатели в ходе разборов завалов обнаружили тело женщины. Им удалось вызволить одну пострадавшую, ее передали медикам.

До этого в квартире дома в Первоуральске Свердловской области произошел взрыв газа, который привел к пожару. Огонь охватил три квартиры.

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