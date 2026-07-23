В серьезном ДТП на Фадеева во Владивостоке пострадали два водителя

Стаж водителя Toyota составляет 18 лет, в этом году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние алкогольного опьянения у него не выявлено. По факту аварии возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ — за нарушение правил, повлекшее вред здоровью. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и назначают экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.