В серьезном ДТП на Фадеева во Владивостоке пострадали два водителя

Во Владивостоке в районе улицы Фадеева произошло столкновение легкового автомобиля Toyota Town Ace и грузовика Isuzu Elf. В результате ДТП пострадали водители обоих автомобилей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Авария случилась 23 июля около часа дня во Владивостоке. По предварительным данным, 42-летний водитель легковушки двигался со стороны улицы Щитовой и неправильно расположил машину на дороге, что привело к столкновению с грузовиком. В результате ДТП пострадали оба водителя — им оказали медицинскую помощь и назначили лечение.
Стаж водителя Toyota составляет 18 лет, в этом году он не привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Состояние алкогольного опьянения у него не выявлено. По факту аварии возбуждено дело по статье 12.24 КоАП РФ — за нарушение правил, повлекшее вред здоровью. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и назначают экспертизы, чтобы установить все обстоятельства происшествия.
Госавтоинспекция Владивостока напоминает водителям о необходимости строго соблюдать ПДД, выбирать безопасную скорость и учитывать дорожные условия.