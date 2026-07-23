РБК: главу крупнейшей в России теневой схемы «бумажного НДС» задержали за границей

В апреле «Ъ» сообщал о выявлении двух крупных площадок по продаже так называемого бумажного НДС. Площадки предоставляли клиентам фиктивные документы — счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ за несуществующие сделки. Документы помогали уменьшать сумму НДС для уплаты в бюджет. Общая сумма таких «схемных» вычетов составила около 1−1,5 трлн руб. В мае по по подозрению в организации площадки по махинациям с НДС в аэропорту Екатеринбурга задержали Людмилу и Артема Кротовых.