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Человек пострадал в ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде

Несмотря на включённый световой сигнал, мужчина не удостоверился в том, что манёвр безопасен, из‑за чего и случилось столкновение — автомобиль скорой врезался в грузовик «Хендай».

На проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщили в пресс‑службе УГИБДД по Нижегородской области.

Авария произошла 23 июля в 01:40. За рулём машины скорой помощи находился 56‑летний водитель: он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на включённый световой сигнал, мужчина не удостоверился в том, что манёвр безопасен, из‑за чего и случилось столкновение — автомобиль скорой врезался в грузовик «Хендай».

В результате происшествия травмы получил 25‑летний пассажир скорой помощи — его доставили для оказания медицинской помощи.

Ранее велосипедистка с ребенком попала под машину в Нижегородской области.