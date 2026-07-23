Человек пострадал в ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде

На проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, сообщили в пресс‑службе УГИБДД по Нижегородской области.
Авария произошла 23 июля в 01:40. За рулём машины скорой помощи находился 56‑летний водитель: он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. Несмотря на включённый световой сигнал, мужчина не удостоверился в том, что манёвр безопасен, из‑за чего и случилось столкновение — автомобиль скорой врезался в грузовик «Хендай».
В результате происшествия травмы получил 25‑летний пассажир скорой помощи — его доставили для оказания медицинской помощи.
Ранее велосипедистка с ребенком попала под машину в Нижегородской области.