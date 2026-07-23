Затолкали в багажник: дорожный конфликт в Актобе закончился похищением человека

По информации пресс-службы ведомства, в Центр оперативного управления по телефону 102 поступило сообщение о том, что несколько мужчин насильно затолкали человека в багажник автомобиля и скрылись в неизвестном направлении.
Момент похищения был зафиксирован видеорегистратором автомобиля, проезжавшего мимо места происшествия. Запись стала одним из материалов, изученных полицейскими в ходе установления обстоятельств преступления.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения задержали автомобиль Lexus, в котором находились подозреваемые.
"Предварительно установлено, что причиной преступления стал дорожный конфликт. По имеющимся данным, между потерпевшим и водителем автомобиля произошла словесная перепалка после того, как пешеход, переходя дорогу по пешеходному переходу, сделал замечание водителю по поводу его поведения.
Позже подозреваемые прибыли к месту жительства потерпевшего и стали его ожидать. Когда мужчина выехал по своим делам на такси, они перегородили автомобилем дорогу, остановили транспортное средство, после чего насильно вытащили потерпевшего из салона такси и поместили его в багажное отделение автомобиля Lexus", — рассказали в ДП Актюбинской области.
По факту похищения человека начато досудебное расследование. Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
Проводятся необходимые следственные действия.