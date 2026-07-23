Затолкали в багажник: дорожный конфликт в Актобе закончился похищением человека

Позже подозреваемые прибыли к месту жительства потерпевшего и стали его ожидать. Когда мужчина выехал по своим делам на такси, они перегородили автомобилем дорогу, остановили транспортное средство, после чего насильно вытащили потерпевшего из салона такси и поместили его в багажное отделение автомобиля Lexus", — рассказали в ДП Актюбинской области.