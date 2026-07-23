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Самолет Москва — Якутск вынужденно сел в Сургуте из-за дебошира на борту

Агрессивное поведение пассажира привело к экстренной посадке рейса Москва — Якутск в аэропорту Сургута. Дебошира задержали на месте, составили протоколы и отправили в вытрезвитель. После инцидента самолет продолжил полет по маршруту.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Patrick Konior/CC0

Рейс Москва — Якутск совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута из-за агрессивного поведения одного из пассажиров. О задержании нарушителя сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным транспортной полиции, житель Липецкой области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок: выражался нецензурной бранью и обливал попутчиков водой. Игнорируя требования прекратить хулиганские действия, мужчина попытался прорваться в салон бизнес-класса, однако был остановлен бортпроводниками и другими пассажирами.

Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке. Сотрудники линейного отделения полиции в аэропорту Сургута задержали дебошира прямо на борту.

Как выяснилось, задержанный ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В отношении мужчины составлены административные протоколы, его поместили в медицинский вытрезвитель. Спустя час после инцидента самолет продолжил выполнение рейса.

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