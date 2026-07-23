Жители Краснодара жалуются на запах гари после пожара на складе Wildberries

Густым чёрным дымом заволокло территорию на километры вокруг. Столб дыма был виден из разных концов Краснодара. На место были направлены свыше 100 человек и более 37 единиц техники, к тушению привлекали вертолет Ми-8. Пожар тушили весь день, локализовать его удалось только к вечеру.