Жители Краснодара жалуются на запах гари после пожара на складе Wildberries

Падение обломков беспилотников спровоцировало мощное возгорание на территории логистического центра на востоке города.
Густым чёрным дымом заволокло территорию на километры вокруг. Столб дыма был виден из разных концов Краснодара. На место были направлены свыше 100 человек и более 37 единиц техники, к тушению привлекали вертолет Ми-8. Пожар тушили весь день, локализовать его удалось только к вечеру.
Сегодня, 23 июля, дым не рассеялся. Жители восточной части Краснодара жалуются на смог и едкий запах от горящего склада.
Роспотребнадзор еще накануне опубликовал рекомендации для жителей города:
- избегать нахождения на открытом воздухе;
- не открывать окна;
- чаще проводить влажную уборку;
- отказаться от контактных линз в пользу очков;
- больше пить;
- промывать глаза, нос и горло;
- отказаться от курения;
- при необходимости выхода на улицу использовать маски и респираторы.
«Воняет гарью, дышать нечем», «Окна закрыть пришлось, запах едкий», «Как будто после лесного пожара», — пишут горожане в соцсетях.
В Роспотребнадзоре напоминают: при появлении симптомов недомогания (одышка, кашель, бессонница) или обострении хронических заболеваний необходимо обратиться к врачу.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате крупного пожара на складе в Краснодаре, вызванного атакой ВСУ, погибла девушка, ещё трое пострадавших остаются в больницах, шестерым помощь оказали амбулаторно.