Медаль за трудовой стаж и шпионаж: мошенники перевели деньги нижегородки в криптовалюту

Личность курьера была установлена: им оказался 22‑летний студент одного из нижегородских вузов, ранее не судимый. Как выяснилось, он сам стал жертвой мошенников: ему позвонили якобы сотрудники Роскомнадзора и ФСБ, сообщив об утечке его данных и попытке оформления доверенности для перевода средств в экстремистские организации. Под угрозой уголовной ответственности его убедили сотрудничать, после чего он забрал у пенсионерки пакет с деньгами и перевёл сумму в криптовалюте на кошелёк неустановленного лица.