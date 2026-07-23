Медаль за трудовой стаж и шпионаж: мошенники перевели деньги нижегородки в криптовалюту

Следственный отдел ОМВД «Семеновский» расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) после того, как в конце мая неизвестные по телефону обманули пожилую жительницу Семеновского округа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сначала злоумышленники представились лжесотрудником ЖКХ и сообщили о вручении медали за трудовой стаж, затем другой человек под угрозой обвинения в шпионаже в пользу иностранного государства потребовал «декларировать» наличные и передать их курьеру. Испуганная женщина отдала 400 тысяч рублей.
Личность курьера была установлена: им оказался 22‑летний студент одного из нижегородских вузов, ранее не судимый. Как выяснилось, он сам стал жертвой мошенников: ему позвонили якобы сотрудники Роскомнадзора и ФСБ, сообщив об утечке его данных и попытке оформления доверенности для перевода средств в экстремистские организации. Под угрозой уголовной ответственности его убедили сотрудничать, после чего он забрал у пенсионерки пакет с деньгами и перевёл сумму в криптовалюте на кошелёк неустановленного лица.
Осознав, что участвует в преступной схеме, молодой человек явился с повинной и дал признательные показания; в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Полиция установила его причастность не менее чем к восьми аналогичным эпизодам в муниципальных округах Нижегородской области. Расследование продолжается, устанавливаются все участники схемы.
Полиция предупреждает: сотрудники госорганов, банков и правоохранительных органов никогда не звонят с требованиями передать наличные, перевести средства на «безопасные счета» или выполнять финансовые операции под предлогом «проверки» или «декларации». При подозрении на мошенничество необходимо немедленно прерывать разговор и сообщать в полицию по телефонам 02 или 102.
Ранее сообщалось, что нижегородка отдала мошенникам почти два миллиона рублей для «налогового декларирования».