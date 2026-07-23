В Челябинске экс-начальника тюремной больницы осудили за взятки

Как установил суд, Архипов получал взятки от осужденных за обеспечение послаблений в режиме содержания, содействие им в условно-досрочном освобождении. В ноябре 2025 года его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУСБ ФСИН России. Региональным управлением СК возбуждены уголовные дела.