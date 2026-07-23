В Челябинске экс-начальника тюремной больницы осудили за взятки

Как установил суд, Архипов получал взятки от осужденных за обеспечение послаблений в режиме содержания, содействие им в условно-досрочном освобождении. В ноябре 2025 года его задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области во взаимодействии с ГУСБ ФСИН России. Региональным управлением СК возбуждены уголовные дела.
«Металлургический районный суд Челябинска признал виновным бывшего начальника лечебно-профилактического учреждения специальной туберкулезной больницы № 3 ГУФСИН России по Челябинской области подполковника внутренней службы Архипова… Фигуранту назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 450 тысяч рублей», — сказал собеседник.
Также ему запрещено занимать должности на госслужбе и в органах самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий, на срок 4 года, он лишен специального звания «подполковник внутренней службы».
Архипов признан виновным в получении взяток — по части 3 статьи 290 УК РФ (2 эпизода) и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ; превышении должностных полномочий по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (2 эпизода).