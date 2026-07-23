Три человека пострадали при взрыве газа в Московской области

В подмосковном Егорьевске в результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС России.
Взрыв привел к разрушению строительных конструкций здания: в частности, повреждены оконная рама и балкон одной из квартир. Спасатели эвакуировали 28 человек с места ЧП.
Как уточняет ТАСС, после хлопка газа в помещении начался пожар, который распространился на площадь 60 кв. метров. Прибывшим на место пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение. По предварительной информации, эпицентром взрыва стала квартира, в которой проживал один мужчина. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.