Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека пострадали при взрыве газа в Московской области

Взрыв газа в жилом доме Егорьевска привел к пожару на площади 60 квадратных метров. Пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, эпицентром взрыва стала квартира, где проживал один мужчина.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В подмосковном Егорьевске в результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областное управление МЧС России.

Взрыв привел к разрушению строительных конструкций здания: в частности, повреждены оконная рама и балкон одной из квартир. Спасатели эвакуировали 28 человек с места ЧП.

Как уточняет ТАСС, после хлопка газа в помещении начался пожар, который распространился на площадь 60 кв. метров. Прибывшим на место пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение. По предварительной информации, эпицентром взрыва стала квартира, в которой проживал один мужчина. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы, устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше