600 тысяч рублей пообещали за обнаружение пропавшего в Приморье вертолета

Месяц прошел с момента исчезновения вертолета R-44 в Тернейском районе. Не теряющие надежду родственники экипажа предложили вознаграждение суммой в 600 тысяч рублей тому, кто найдёт вертолёт. Присоединиться к поискам попросили местных охотников, рыбаков и лесников. Об этом корреспонденту ИА PrimaMedia сообщил брат пропавшего пилота.
Как рассказал Игорь, сейчас на месте работают только пять добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт». По его словам, родственники решили обратиться за помощью к жителям Тернейского района и пообещали денежное вознаграждение.
«Предлагаем местному населению подключиться за вознаграждение — местным охотникам, рыбакам. Я так понял, полагаться больше не на кого», — отметил Игорь.
Также собеседник заявил, что, по его мнению, часть поисковых мероприятий проводилась не в том районе.
Редакция ИА PrimaMedia пыталась связаться с МЧС и Россавиацией, чтобы выяснить, прекращены ли поиски. Но ответа не получила.
Вертолет R-44 исчез 21 июня в Тернейском районе. На борту были пилот Екатерина и летчик-наблюдатель Николай. Несколько дней поиски велись безуспешно. В них участвовала владеющая вертолётом авиакомпания «Гранат». Через полторы недели к поискам подключился вертолёт МЧС из Хабаровска, потом — тяжёлая техника.
Позже во время воздушной разведки специалисты обнаружили участок с помехами радиосигнала примерно в 12 километрах к северо-западу от посёлка Светлая. По оценке спасателей, это могло указывать на вероятное местонахождение пропавшего вертолёта.
Впоследствии к поисковой операции подключили наиболее подготовленных сотрудников, владеющих навыками десантирования в труднодоступной горной местности с использованием альпинистского оборудования.
Специалисты рассматривают несколько причин отсутствия сигнала аварийного маяка. По одной из версий, оборудование могло получить критические повреждения при крушении и перестать работать. Другая версия предполагает, что воздушное судно оказалось на значительной глубине в акватории Японского моря, из-за чего радиосигнал не может пройти на поверхность.
По факту исчезновения воздушного судна расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Вертолёт эксплуатировала авиакомпания «Гранат» (ООО «Гранат»), зарегистрированная в Артёме в 1999 году. Компания занимается коммерческими пассажирскими и грузовыми авиаперевозками, а также выполняет санитарные рейсы для экстренной медицинской эвакуации. В её авиапарке насчитывается 15 вертолётов.