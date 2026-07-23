Под Волгоградом в ДТП погиб водитель украинской легковушки

Смертельная авария произошла в Нехаевском районе Волгоградской области. По информации регионального Главка МВД, в ДТП погиб 42-летний водитель автомашины «Богдан». Эту марку до 2021 года выпускала украинская корпорация «Богдан», пока не обанкротилась.