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Житель Хабаровского края осужден за госизмену

Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор жителю краевого центра по делу о государственной измене.

Хабаровский краевой суд вынес обвинительный приговор жителю краевого центра по делу о государственной измене.

В 2023 году мужчина выехал в другую страну и перевел деньги на счет знакомого ему лица — администратора интернет-канала. Тот собирал средства для фонда Украины — на финансирование ее вооруженных сил.

Во время следствия подсудимый признал свою вину и заключил соглашение о сотрудничестве, активно способствовал раскрытию преступления, изобличал соучастников.

«Суд принял во внимание наличие отягчающих наказание обстоятельств — совершение преступления группой лиц в период мобилизации и в условиях вооруженного конфликта», — сообщает объединенная пресс-служба судов Хабаровского края.

Хабаровчанину назначено 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискован принадлежавший ему мобильный телефон — как оборудование, использовавшееся для совершения преступления.