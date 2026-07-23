Житель Хабаровского края осужден за госизмену

Хабаровчанину назначено 12,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Кроме того, в доход государства конфискован принадлежавший ему мобильный телефон — как оборудование, использовавшееся для совершения преступления.