Подросток осужден на восемь лет колонии за поджог вертолета в Ноябрьске

Младший школьник из-за недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности по инициативе следствия помещен в учебное заведение закрытого типа. Ранее были осуждены сотрудник охранного предприятия и директор аэропорта Ноябрьска за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности аэропорта, а также житель, не сообщивший известную ему информацию о готовящемся теракте. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщал, что с собственником аэропорта должна быть проведена «серьезная работа» по вопросам безопасности, учитывая, что раз на его территорию смогли проникнуть даже дети, «то что говорить о подготовленных взрослых».