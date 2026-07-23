СК установит причастных к гибели малыша в пригороде Воронежа при атаке БПЛА

Сотрудники СК России будут расследовать преступление ВСУ против мирных жителей Воронежской области, совершённое в ночь на четверг, 23 июля. Об этом сообщили в ведомстве.
Напомним, что в результате падения БПЛА в пригороде Воронежа в частном доме вспыхнул пожар. Погиб трёхлетний мальчик. Родители малыша получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, при атаке пострадал 19-летний парень. Он получил лёгкие ранения.
В ходе расследования СК установит все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.
Всего минувшей ночью в небе над Воронежской областью уничтожили 36 беспилотников. Силы ПВО отражали вражескую атаку на гражданские объекты. После массированной атаки БПЛА в регионе зафиксирован ряд разрушений. Подробности — в нашем материале.