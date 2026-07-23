СК установит причастных к гибели малыша в пригороде Воронежа при атаке БПЛА

Напомним, что в результате падения БПЛА в пригороде Воронежа в частном доме вспыхнул пожар. Погиб трёхлетний мальчик. Родители малыша получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, при атаке пострадал 19-летний парень. Он получил лёгкие ранения.