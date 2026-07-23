Волгоградец украл два ноутбука из незапертой машины

16 июля 2026 года в полицию обратился 26-летний волгоградец. Он рассказал, что из салона его машины «ГАЗ-2705» пропали два ноутбука. Автомобиль был припаркован на улице, и владелец забыл его запереть. Оперативники быстро нашли вора. Им оказался 29-летний местный житель, который уже попадался на кражах. Мужчина признался, что шел по улице, заметил незапертую машину и решил забрать технику. На следующий день он сдал ноутбуки в скупку, но его уже искали.