Алабай сорвался с поводка и разорвал таксу на глазах у хозяйки в Сочи

В Сочи алабай сорвался с поводка и разорвал таксу на глазах у хозяйки, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Инцидент произошел в Дагомысе на ул. Российской. По словам женщины, вечером 22 июля она выгуливала своих собак — таксу и йоркширского терьера. Животные были на поводке. Неожиданно к ним подбежал соседский алабай и набросился на первого питомца.
Полиция организовала проверку, сотрудники нашли владельца алабая. Им оказался 72-летний пенсионер. Он пояснил, что питомец сорвался с поводка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.