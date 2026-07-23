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Алабай сорвался с поводка и разорвал таксу на глазах у хозяйки в Сочи

Хозяйке удалось отбить собаку, однако по дороге в ветклинику такса умерла от потери крови.

Источник: Соцсети

В Сочи алабай сорвался с поводка и разорвал таксу на глазах у хозяйки, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Инцидент произошел в Дагомысе на ул. Российской. По словам женщины, вечером 22 июля она выгуливала своих собак — таксу и йоркширского терьера. Животные были на поводке. Неожиданно к ним подбежал соседский алабай и набросился на первого питомца.

Полиция организовала проверку, сотрудники нашли владельца алабая. Им оказался 72-летний пенсионер. Он пояснил, что питомец сорвался с поводка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.