Алабай сорвался с поводка и разорвал таксу на глазах у хозяйки в Сочи

Инцидент произошел в Дагомысе на ул. Российской. По словам женщины, вечером 22 июля она выгуливала своих собак — таксу и йоркширского терьера. Животные были на поводке. Неожиданно к ним подбежал соседский алабай и набросился на первого питомца.