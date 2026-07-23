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Для пострадавших при ночной атаке БПЛА воронежцев работает «горячая линия»

Прокуратура контролирует вопросы соблюдения прав граждан и оказания им всесторонней помощи.

Источник: Magnific

«Горячая линия» по вопросам защиты прав пострадавших при атаках БПЛА продолжает работу в Воронежской области. Звонки принимают по номеру: 8 (473) 260−89−89. Об этом напомнили в региональной прокуратуре в четверг, 23 июля.

Надзорное ведомство контролирует вопросы соблюдения прав граждан и оказания им всесторонней помощи.

Напомним, что минувшей ночью в небе над Воронежем и шестью районами области сбили 36 беспилотников. В результате атаки погиб 3-летний мальчик. Его родители получили ранения. Кроме того, пострадал 19-летний парень. После массированного налёта вражеских БПЛА в регионе зафиксирован ряд разрушений. Подробности — в нашем материале.

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