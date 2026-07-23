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Аграрии Урала просят ввести ЧС из-за переувлажнения полей

О гибели части урожая из-за дождевого паводка сообщают сельхозпредприятия, расположенные в подтопленных районах Свердловской области. Аграрии просят региональные власти ввести режим ЧС, который позволит получить страховые выплаты и компенсации за потери.

Источник: Российская газета

Режим ЧС муниципального масштаба из-за переувлажнения сельхозземель уже объявлен в самом пострадавшем от паводка Ирбитском районе. Здесь площадь затопленных посевов превышает 100 гектаров, что грозит потерей от 10 до 30 процентов урожая.

Обращение к губернатору Денису Паслеру из-за гибели сельхозкультур готовят и в администрации Туринска. Аграрии просят ввести ЧС регионального масштаба.

«Поступили обращения от руководителей предприятий округа. Они сообщают о гибели посевов: из-за переувлажнения почвы от проливных дождей и высокого уровня воды», — написал глава Туринска Владимир Моисеев на своей странице в соцсети.

Проблема настолько актуальна, что на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций округа оперативно обсудили дальнейший план действий. Принято решение создать межведомственную рабочую группу. Ее задача — провести обследование посевов, зафиксировать масштаб повреждений и оценить ущерб.

«Предварительные данные показывают, что размер материального ущерба превышает 18,81 миллиона рублей, но остается в пределах 1,881 миллиарда рублей. А это значит, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации относится к полномочиям высшего должностного лица субъекта Федерации», — пояснил глава Туринска необходимость вмешательства губернатора.

По последним данным, обращения с просьбой ввести ЧС из-за подтопления сельхозугодий намерены отправить аграрии еще как минимум трех муниципальных округов.

Между тем

По данным ГУ МЧС региона, на 23 июля на территории Свердловской области затоплены 538 жилых домов.

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