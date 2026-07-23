Аграрии Урала просят ввести ЧС из-за переувлажнения полей

Режим ЧС муниципального масштаба из-за переувлажнения сельхозземель уже объявлен в самом пострадавшем от паводка Ирбитском районе. Здесь площадь затопленных посевов превышает 100 гектаров, что грозит потерей от 10 до 30 процентов урожая.
Обращение к губернатору Денису Паслеру из-за гибели сельхозкультур готовят и в администрации Туринска. Аграрии просят ввести ЧС регионального масштаба.
«Поступили обращения от руководителей предприятий округа. Они сообщают о гибели посевов: из-за переувлажнения почвы от проливных дождей и высокого уровня воды», — написал глава Туринска Владимир Моисеев на своей странице в соцсети.
Проблема настолько актуальна, что на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций округа оперативно обсудили дальнейший план действий. Принято решение создать межведомственную рабочую группу. Ее задача — провести обследование посевов, зафиксировать масштаб повреждений и оценить ущерб.
«Предварительные данные показывают, что размер материального ущерба превышает 18,81 миллиона рублей, но остается в пределах 1,881 миллиарда рублей. А это значит, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации относится к полномочиям высшего должностного лица субъекта Федерации», — пояснил глава Туринска необходимость вмешательства губернатора.
По последним данным, обращения с просьбой ввести ЧС из-за подтопления сельхозугодий намерены отправить аграрии еще как минимум трех муниципальных округов.
Между тем
По данным ГУ МЧС региона, на 23 июля на территории Свердловской области затоплены 538 жилых домов.