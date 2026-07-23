В Первомайске молодые мамы распивали алкоголь и курили на детской площадке

Глава Первомайского округа Елена Лебеднова резко осудила поведение мамочек, которые устроили застолье с алкоголем на детской площадке в присутствии детей. Об этом она сообщила в своих социальных сетях.
По словам Лебедновой, теплым вечером на одной из детских площадок несколько мам распивали спиртные напитки, курили и громко слушали музыку, пока рядом находились дети.
«Моему возмущению нет предела. Всё зашло слишком далеко. Это хуже любого вандализма. Разбитый фонарь можно починить за день, а тот яд равнодушия к собственным детям, который вы льете им в души вместе с алкоголем, уже ничем не исправишь», — написала глава округа.
Она подчеркнула, что детская площадка должна оставаться безопасным пространством для детей, а не местом для распития спиртного. Теперь все семьи, которые были замечены за подобным поведением, взяты ею на личный контроль.
Кроме того, глава округа призвала жителей не оставаться равнодушными к подобным случаям. По ее словам, если ситуация не представляет опасности, нарушителям можно сделать замечание, а также зафиксировать происходящее на видео и сообщить о случившемся в полицию по номеру 112.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что проверку организовали после нападения на 12-летнюю девочку в Лукояновском районе.