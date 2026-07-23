В Первомайске молодые мамы распивали алкоголь и курили на детской площадке

«Моему возмущению нет предела. Всё зашло слишком далеко. Это хуже любого вандализма. Разбитый фонарь можно починить за день, а тот яд равнодушия к собственным детям, который вы льете им в души вместе с алкоголем, уже ничем не исправишь», — написала глава округа.