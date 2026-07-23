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Автоматы и сотни патронов изъяли у жителя Городецкого района

Сотрудники УФСБ и полиции накрыли подпольный арсенал с импортным и российским оружием.

Сотрудниками УФСБ совместно с ГУ МВД России по Нижегородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к хранению оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.

В ходе обысков у злоумышленника изъяли отечественный автомат АК калибра 5,45 мм с шестью магазинами и более чем 290 патронами, а также редкий импортный автомат CZ 805 BREN с патронами и запасы пороха.

МО МВД России «Городецкий» возбудил в отношении мужчины два уголовных дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что схему фиктивной регистрации иностранцев раскрыли в Нижегородской области.