Автоматы и сотни патронов изъяли у жителя Городецкого района

Сотрудниками УФСБ совместно с ГУ МВД России по Нижегородской области выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя региона, причастного к хранению оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Нижегородской области.
В ходе обысков у злоумышленника изъяли отечественный автомат АК калибра 5,45 мм с шестью магазинами и более чем 290 патронами, а также редкий импортный автомат CZ 805 BREN с патронами и запасы пороха.
МО МВД России «Городецкий» возбудил в отношении мужчины два уголовных дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ. На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее сообщалось, что схему фиктивной регистрации иностранцев раскрыли в Нижегородской области.