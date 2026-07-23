СК начнет расследование гибели ребенка в результате атаки БПЛА на Воронеж

Следственный комитет России начал расследование после гибели трехлетнего мальчика в результате атаки БПЛА на жилой дом в пригороде Воронежа.
Напомним, ребенок погиб в результате пожара, начавшегося после попадания БПЛА в частный дом в пригороде Воронежа. Родители малыша тоже пострадали.
Также ранения получил 19-летний молодой человек. По данным губернатора области, за ночь в небе над регионом сбили 36 беспилотников ВСУ.
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