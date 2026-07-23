39 ДТП произошло с водителями-иностранцами в Нижегородской области

Нижегородская область — в десятке лидеров по числу ДТП с водителями‑иностранцами. По данным исследовательского агентства «ПромРейтинг», в рейтинге субъектов РФ по количеству дорожно‑транспортных происшествий с участием иностранных водителей Нижегородская область занимает восьмую строчку — такой результат зафиксирован по итогам первых шести месяцев 2026 года.
С января по июнь в регионе зарегистрировано 39 аварий с участием автомобилистов из других стран. При этом наблюдается положительная динамика: по сравнению с аналогичным периодом 2025 года число подобных ДТП снизилось на 26,4%. В общей структуре аварий с иностранными гражданами на долю Нижегородской области приходится 2,3%.
В масштабах всей страны за первое полугодие 2026‑го зафиксировано 1 705 ДТП с водителями‑иностранцами. Согласно представленной статистике, большинство из них — граждане государств СНГ.
Ранее человек пострадал в ДТП со скорой помощью в Нижнем Новгороде.