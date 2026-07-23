Челябинец заключен под стражу за убийство, совершенное 25 лет назад

Мужчину обвиняют по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем).
По версии следствия, все произошло в 1999 году. Горожанин с целью хищения автомобиля ВАЗ-2108 у своего знакомого попросил о помощи в перевозке личных вещей.
Находясь вблизи улицы Калининградской напал на водителя, задушил его металлической проволокой. Машину похитил, а труп закопал в районе Митрофановского кладбища.
«С учетом позиции государственного обвинителя Советский районный суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — уточнили в областной прокуратуре.