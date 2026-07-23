Спецназ задержал 18-летнего белоруса, написавшего 30 тысяч сообщений в Telegram

Правоохранители установили, что 18-летний витебчанин со своего аккаунта в Telegram оставил в различных чатах свыше 30 тысяч сообщений, в которых популяризировал, оправдывал и героизировал нацистский режим. Фигурант отрицал преступления нацистов, пропагандировал ультраправые идеи, прославлял коллаборационистов времен Великой Отечественной войны, распространяя заведомо ложные исторические сведения. Мужчина отрицал в своих сообщениях преступления нацистов в Хатыни и других населенных пунктах Беларуси. Также он размещал соответствующие изображения, восхвалял высших должностных лиц нацистской Германии.