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Спецназ задержал 18-летнего белоруса, написавшего 30 тысяч сообщений в Telegram

18-летний житель Витебска написал в Telegram 30 тысяч сообщений и был задержан спецназом.

Источник: Комсомольская правда

В Витебске сотрудники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке спецназа «Витязь» задержали 18-летнего горожанина, который написал 30 тысяч сообщений в Telegram. Подробности рассказали в МВД.

Правоохранители установили, что 18-летний витебчанин со своего аккаунта в Telegram оставил в различных чатах свыше 30 тысяч сообщений, в которых популяризировал, оправдывал и героизировал нацистский режим. Фигурант отрицал преступления нацистов, пропагандировал ультраправые идеи, прославлял коллаборационистов времен Великой Отечественной войны, распространяя заведомо ложные исторические сведения. Мужчина отрицал в своих сообщениях преступления нацистов в Хатыни и других населенных пунктах Беларуси. Также он размещал соответствующие изображения, восхвалял высших должностных лиц нацистской Германии.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

СК