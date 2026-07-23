Депутат требует пожизненного для бойца ММА, убившего мать и дочь в Новосибирске

Преступление, по словам гособвинителя Ольги Либрихт, было совершено из корыстных побуждений — Рахимзода знал, что жертва получила крупное наследство, вывез её в безлюдное место в Кировском районе Новосибирска и убил на глазах у пятилетней девочки, затем сутки возил тело матери в машине, а позже задушил и самого ребёнка, спрятав останки на снегоотвалах.