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Депутат требует пожизненного для бойца ММА, убившего мать и дочь в Новосибирске

Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру с просьбой опротестовать 23-летний срок, назначенный убийце двух человек.

Источник: Om1 Новосибирск

Новосибирский областной суд приговорил 23-летнего уроженца Таджикистана Фархода Рахимзоду, имеющего российское гражданство, к 23 годам лишения свободы за убийство местной жительницы и её пятилетней дочери. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

Прокуратура просила для подсудимого пожизненный срок, но суд учёл смягчающие обстоятельства: наличие у него двоих малолетних детей, положительные характеристики, частичное признание вины и раскаяние.

Преступление, по словам гособвинителя Ольги Либрихт, было совершено из корыстных побуждений — Рахимзода знал, что жертва получила крупное наследство, вывез её в безлюдное место в Кировском районе Новосибирска и убил на глазах у пятилетней девочки, затем сутки возил тело матери в машине, а позже задушил и самого ребёнка, спрятав останки на снегоотвалах.

«Уроженец Таджикистана, достаточно молодой парень, который прибыл на территорию Российской Федерации, приобрёл гражданство Российской Федерации, здесь создал семью. Работал какой-то период времени поваром, потом таксистом, познакомился с девушкой. Знал, что она получила большое наследство. И задумал её убить, завладеть денежными средствами», — рассказала начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Ольга Либрихт.

По данным следствия, после убийства Рахимзода похитил у потерпевшей более 2 млн рублей и автомобиль, деньги принёс тёще, предложив погасить ипотеку, однако средства вскоре были изъяты следователями.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру с требованием опротестовать приговор и добиться пожизненного срока.

В качестве смягчающих обстоятельств, повлиявших на решение суда, указаны также активное способствование расследованию, признание вины (частичное), возмещение части ущерба и состояние здоровья близких родственников.

Адвокат Михаил Жуков отметил, что положительные характеристики регулярно становятся основанием для смягчения наказания даже для самых жестоких преступников.

Кроме того, в деле фигурировал переводчик, хотя Рахимзода является гражданином России, что вызывает дополнительные вопросы.

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