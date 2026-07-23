Жителю Анапы грозит пожизненное заключение за госизмену по заданию СБУ

По версии следствия, мужчина, действуя по заданию Службы безопасности Украины, в период с 21 по 23 января 2026 года собирал и передавал противнику технические данные о состоянии сетей связи на территории курорта. Он фиксировал уровень сигналов сотовой связи и зону покрытия сети «Интернет» в Анапе.