Серия ДТП произошла на Дублере в Сочи из-за разлитого масла

Однако предотвратить новые столкновения не удалось. Один из водителей проигнорировал световые предупреждения и продолжил движение по закрытому участку на высокой скорости. Заметив стоящую впереди пожарную спецмашину, он предпринял попытку экстренного торможения. Однако из-за разлитого на асфальте топлива автомобиль не смог вовремя остановиться, ушел в занос и врезался в технику спасателей.