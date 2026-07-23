Какие преступления совершают казахстанские чиновники: опубликована неожиданная статистика

«Половина таких правонарушений связана с умышленным причинением вреда здоровью, еще пять случаев — с побоями. Кроме того, один госслужащий стал подозреваемым в истязании, один — в изнасиловании и еще один — в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему», — отмечают авторы исследования.