Какие преступления совершают казахстанские чиновники: опубликована неожиданная статистика

В Казахстане с конца мая действует обновленный Закон «О государственной службе Республики Казахстан», который обязывает госслужащих иметь безупречную репутацию и избегать поступков, способных вызвать негативный общественный резонанс.
Авторы обзора отмечают, что за последние годы число уголовных правонарушений с участием чиновников заметно сократилось.
«С 2020 года количество уголовных правонарушений, совершенных чиновниками, сократилось почти в три раза. Если в 2020 году было зарегистрировано около 1,3 тыс. таких случаев, то в 2025 году — 431», — говорится в публикации.
За январь-июнь 2026 года зарегистрировано 233 уголовных правонарушения, что на 6,4% меньше, чем годом ранее. Из них 170, или 73%, относятся к тяжким преступлениям.
При этом авторы отдельно подчеркивают, что уголовная статистика отражает случаи, когда госслужащие попали в поле зрения следственных органов. Это не означает, что их вина уже доказана или по делу вынесен обвинительный приговор.
Наибольшее число уголовных правонарушений связано с преступлениями против собственности.
«Больше, чем коррупционных правонарушений, оказалось количество правонарушений против собственности — 106 случаев. Чаще всего госслужащие совершали растрату или присвоение чужого имущества — 71 случай. На втором месте находится мошенничество — 33 случая», — сказано в обзоре.
В статистике также упоминаются случаи краж, вымогательства, создания финансовой пирамиды и экономической контрабанды.
Отдельно выделены преступления против личности. За первое полугодие их число выросло в 2,3 раза — до 16 случаев.
«Половина таких правонарушений связана с умышленным причинением вреда здоровью, еще пять случаев — с побоями. Кроме того, один госслужащий стал подозреваемым в истязании, один — в изнасиловании и еще один — в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему», — отмечают авторы исследования.
Что касается административных правонарушений, то число привлеченных к ответственности должностных лиц за последние годы выросло. Если в 2020 году их насчитывалось 15,4 тыс., то в 2025 году — уже 25,5 тыс. человек.
Авторы объясняют такую динамику усилением контроля, цифровизацией и изменением подходов к дисциплине в государственном аппарате. По их данным, многие нарушения, которые раньше ограничивались дисциплинарными взысканиями, теперь фиксируются и влекут административную ответственность.
К слову, в первом полугодии 2026 года общее количество привлеченных к административной ответственности госслужащих почти не изменилось.
При этом сократилось число нарушений в сфере государственных закупок, тогда как выросло количество случаев воспрепятствования работе проверяющих, нарушений сроков выдачи разрешений, незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность и правонарушений в сфере охраны окружающей среды.