Под Волгоградом погибла пожилая водитель мотороллера

Авария на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» случилась в поселке Ерзовка накануне утром. Ехавшая за рулем мотороллера Stels 69-летняя пенсионерка не пропустила Lada Priora и столкнулась с ней по касательной. Последствия ДТП можно оценить даже по повреждениям легковушки — у нее помят капот и разбито лобовое стекло.