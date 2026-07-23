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Под Волгоградом погибла пожилая водитель мотороллера

Пожилая женщина, двигавшаяся по федеральной трассе на мотороллере, погибла после смертельного столкновения с.

Пожилая женщина, двигавшаяся по федеральной трассе на мотороллере, погибла после смертельного столкновения с легковушкой.

Авария на трассе «Сызрань — Саратов — Волгоград» случилась в поселке Ерзовка накануне утром. Ехавшая за рулем мотороллера Stels 69-летняя пенсионерка не пропустила Lada Priora и столкнулась с ней по касательной. Последствия ДТП можно оценить даже по повреждениям легковушки — у нее помят капот и разбито лобовое стекло.

Пострадавшую в аварии женщину срочно доставили в больницу, однако, несмотря на усилия медиков, она вскоре скончалась.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области.