Владелец парковки продал машину клиента в Приморском районе

К правоохранителям рано утром 7 июля обратился 37-летний начальник службы контроля жилищного комплекса с заявлением о том, что с охраняемой парковки на Афонской улице пропала его машина Nissan X-Trail стоимостью 1,3 млн рублей. Тогда возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).