В Нижнем Новгороде судебные приставы нашли должника по алиментам в диване

Мужчина уклонялся от выплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына и накопил задолженность более 220 тысяч рублей. Несмотря на уведомления и принятые меры принудительного взыскания, должник продолжал игнорировать требования. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Чтобы уйти от следствия, мужчина скрывался и был объявлен в федеральный розыск.