В Нижнем Новгороде судебные приставы нашли должника по алиментам в диване

56-летний житель Нижегородской области, находившийся в федеральном розыске за неуплату алиментов, пытался скрыться от судебных приставов в диване, сообщили в пресс-службе УФССП России по Нижегородской области.
Мужчина уклонялся от выплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына и накопил задолженность более 220 тысяч рублей. Несмотря на уведомления и принятые меры принудительного взыскания, должник продолжал игнорировать требования. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Чтобы уйти от следствия, мужчина скрывался и был объявлен в федеральный розыск.
При проведении мероприятий в его квартире сотрудники ГУФССП заметили домашнюю собаку, которая суетилась вокруг складного дивана. При осмотре мебели приставы обнаружили спрятавшегося в диване должника — он упорно цеплялся за конструкцию и отказывался выходить.
Мужчину доставили в Ленинское районное отделение ГУФССП Нижнего Новгорода, где продолжается исполнительное производство. Его допрошили в качестве подозреваемого по уголовному делу. Если должник не погасит задолженность или суд не смягчит меру, ему грозит до одного года лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области неплательщик алиментов спрятался от приставов в погребе.