«Сколько еще смертей должно произойти?»: в Башкирии шесть водителей скончались от переработок

По данным ведомства, все погибшие управляли транспортом и систематически перерабатывали. Водитель автобуса за год отработал сверхурочно 926 часов, водитель погрузчика — 412 часов, машинист нефтепромыслового оборудования за девять месяцев — 252 часа, водитель грузовика за один месяц — 203 часа. Закон устанавливает максимум в 120 часов сверхурочной работы в год. Одному из погибших два года не давали ежегодный оплачиваемый отпуск.