Дело в отношении главы псевдорелигиозного формирования направлено в суд

Как ранее сообщал СК Беларуси, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что руководители секты проповедовали идеи о создании никем не признанного государства, заманивали последователей в глушь, в полуразвалившиеся избы. Там люди отрекались от гражданских документов и родных, обрывая связи с внешним миром.