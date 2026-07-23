Дело в отношении главы псевдорелигиозного формирования направлено в суд

51-летний мужчина обвиняется в руководстве экстремистским формированием, деятельность которого была направлена на разжигание национальной и религиозной вражды и розни.
«До совершения противоправных действий мужчина работал, был женат и воспитывал детей. А когда увлекся псевдорелигиозными учениями и вступил в деструктивную секту, развелся, порвал с семьей, стал вести асоциальный образ жизни», — отметил Брылев.
По его словам, он не только сам встал на преступный путь, но и пытался вовлекать других граждан.
Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.
Как ранее сообщал СК Беларуси, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что руководители секты проповедовали идеи о создании никем не признанного государства, заманивали последователей в глушь, в полуразвалившиеся избы. Там люди отрекались от гражданских документов и родных, обрывая связи с внешним миром.
Изучение материалов дела в Генеральной прокуратуре показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, деяния обвиняемого квалифицированы верно, отметил Брылев.
По его словам, фигуранту дела оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу.