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Дело в отношении главы псевдорелигиозного формирования направлено в суд

МИНСК, 23 июл — Sputnik. Генпрокуратура Беларуси направила в суд уголовное дело в отношении руководителя религиозной организации и экстремистского формирования «Русская православная церковь Царской Империи», сообщил начальник управления Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Источник: Sputnik.by

51-летний мужчина обвиняется в руководстве экстремистским формированием, деятельность которого была направлена на разжигание национальной и религиозной вражды и розни.

«До совершения противоправных действий мужчина работал, был женат и воспитывал детей. А когда увлекся псевдорелигиозными учениями и вступил в деструктивную секту, развелся, порвал с семьей, стал вести асоциальный образ жизни», — отметил Брылев.

По его словам, он не только сам встал на преступный путь, но и пытался вовлекать других граждан.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Как ранее сообщал СК Беларуси, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что руководители секты проповедовали идеи о создании никем не признанного государства, заманивали последователей в глушь, в полуразвалившиеся избы. Там люди отрекались от гражданских документов и родных, обрывая связи с внешним миром.

Изучение материалов дела в Генеральной прокуратуре показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно, деяния обвиняемого квалифицированы верно, отметил Брылев.

По его словам, фигуранту дела оставлена мера пресечения в виде заключения под стражу.