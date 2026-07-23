Должник по алиментам пытался спрятаться от судебных приставов в диване

Неплательщик алиментов пытался спрятаться от судебных приставов в диване в Нижнем Новгороде. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Нижегородской области, 56-летний нижегородец накопил долги по алиментам на 220 тысяч рублей, а все судебные уведомления игнорировал.
В отношении должника возбудили уголовное дело и объявили его в федеральный розыск. После этого сотрудники ведомства отправились в его квартиру, где сперва его не нашли. Однако, обратив внимание на домашнюю собаку, крутившуюся вокруг складного дивана, решили его проверить — и там нашли скрывающегося.
При этом мужчина никак не хотел покидать свое убежище и всеми силами цеплялся за диван, но все же был доставлен на допрос. Если он не вернет сыну долг, то ему грозит до одного года лишения свободы.
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