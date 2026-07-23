Никитину, Камнева и Сырова доставили в Петербург на заседание по делу о растрате

Ранее в мае Петроградский районный суд продлил Никитиной, Камневу и Сырову содержание под стражей до 29 октября. Супруг госпожи Никитиной Сергей Кожокар остался под домашним арестом, а бывшему гендиректору телеканала «Санкт-Петербург» Борису Петрову сохранили запрет определенных действий. Тогда Никитина, Камнев и Сыров находились в московских СИЗО и участвовали в заседании по видеосвязи. Суд распорядился этапировать их в Петербург для участия в предварительном слушании.