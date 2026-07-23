В Уфе спасатели за сутки вытащили из воды 6 сапбордистов

Кроме того, настоящую драму зафиксировал спасательный патруль на реке Уфимке. Во время обхода спасателям пришлось вытаскивать из воды сразу четверых человек, которые катались на сапбордах. Так, молодой человек сплавлялся на сапе в состоянии сильного алкогольного опьянения. Алкоголь лишил его координации: парень упал в воду, а из-за опьянения и течения не смог забраться обратно на доску и начал тонуть.