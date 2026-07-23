Спасатели на лошадях эвакуировали парня с отравлением от горного озера Сочи

Инцидент произошел недалеко от озера Кардывач на высоте более 1,8 тысячи метров.
На линию 112 поступил звонок. Мужчина заявил, что его сыну стало плохо и самостоятельно продолжать путь он не сможет.
К месту оперативно выехали специалисты. В качестве транспорта они использовали обученных лошадей. С их помощью прибыть на точку оказалось быстрее.
Врач сумел помочь пострадавшему: ему поставили капельницу, а затем погрузили на лошадь. Животное доставило молодого человека к парковке, на которой уже находился автомобиль. Пострадавшего отвезли в больницу и передали медикам. По данным спасателей, вся эвакуация заняла около 18 часов.