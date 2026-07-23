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Спасатели на лошадях эвакуировали парня с отравлением от горного озера Сочи

В горах Сочи произошел тревожный инцидент, который получилось успешно решить. Спасатели эвакуировали 23-летнего молодого человека с признаками серьезного отравления. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Источник: МЧС РФ

Инцидент произошел недалеко от озера Кардывач на высоте более 1,8 тысячи метров.

На линию 112 поступил звонок. Мужчина заявил, что его сыну стало плохо и самостоятельно продолжать путь он не сможет.

К месту оперативно выехали специалисты. В качестве транспорта они использовали обученных лошадей. С их помощью прибыть на точку оказалось быстрее.

Врач сумел помочь пострадавшему: ему поставили капельницу, а затем погрузили на лошадь. Животное доставило молодого человека к парковке, на которой уже находился автомобиль. Пострадавшего отвезли в больницу и передали медикам. По данным спасателей, вся эвакуация заняла около 18 часов.

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