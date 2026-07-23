В Краснодаре владелица пункта выдачи похитила товары на 188 тысяч рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили: 44-летняя жительница Краснодара, ранее не имевшая судимостей, открыла пункт выдачи незадолго до происшествия. Женщина оформила заказ на свое имя на две золотые цепочки и ноутбук. Используя служебное положение, она забрала товары, не оплатив их. После истечения срока хранения владелица пункта формально оформила возврат имущества на склад, однако фактически вещи никуда не отправила. Похищенное злоумышленница сдала в ломбард, выручив 56 000 рублей, которые потратила на личные нужды.