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В Петербурге задержали россиянина с незадекларированными украшениями из ОАЭ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 июл — РИА Новости. Незадекларированные часы, серьги и браслет стоимостью более 6 миллионов рублей обнаружили таможенники у россиянина, прилетевшего в Санкт-Петербург из Дубая, он якобы вез их по просьбе знакомых, сообщила ФТС России.

Источник: Федеральная таможенная служба

Согласно Telegram-каналу ведомства, в багаже мужчины, остановленного в рамках выборочного контроля в «зеленом коридоре» Пулковской таможни, были обнаружены браслет и пара серег Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari.

«Услышав предложение пройти персональное рентгеновское сканирование, он сам достал из кармана кофты часы Bulgari. Нарушитель пояснил, что эти ценности перевозил по просьбе других людей», — говорится в сообщении.

Экспертиза установила, что все изделия изготовлены из сплава золота 750 пробы, а часы и кольцо инкрустированы бриллиантами.

В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.

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