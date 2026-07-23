В Петербурге задержали россиянина с незадекларированными украшениями из ОАЭ

Согласно Telegram-каналу ведомства, в багаже мужчины, остановленного в рамках выборочного контроля в «зеленом коридоре» Пулковской таможни, были обнаружены браслет и пара серег Van Cleef & Arpels, а также кольцо Bulgari.
«Услышав предложение пройти персональное рентгеновское сканирование, он сам достал из кармана кофты часы Bulgari. Нарушитель пояснил, что эти ценности перевозил по просьбе других людей», — говорится в сообщении.
Экспертиза установила, что все изделия изготовлены из сплава золота 750 пробы, а часы и кольцо инкрустированы бриллиантами.
В результате возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), которая предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей.