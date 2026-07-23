Двум воспитателям садика в Сочи предъявлено обвинение в истязании детей

По версии следствия, с июня по июль 2026 года 54-летняя и 39-летняя фигурантки били детей по голове, дергали их за волосы, а также оскорбляли малышей и повышали на них голос. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.