Двум воспитателям садика в Сочи предъявлено обвинение в истязании детей

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
Воспитателю и учителю-дефектологу предъявлено обвинение по п.п. «а», «г», «е» ч. 2 ст. 117 УК РФ. Кроме того, они подозреваются в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних по ст. 156 УК РФ.
По версии следствия, с июня по июль 2026 года 54-летняя и 39-летняя фигурантки били детей по голове, дергали их за волосы, а также оскорбляли малышей и повышали на них голос. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении фигуранток под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.
Какое наказание может грозить подозреваемым, рассказала в беседе с kuban.aif.ru адвокат Виктория Вашурина. Однако окончательную квалификацию установит следствие и суд после изучения всех обстоятельств — характера действий, их частоты и последствий для детей. Эксперт отметила, что в этом случае суд однозначно примет во внимание особенности воспитанников.