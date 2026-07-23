Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время свадьбы, есть пострадавшие

Украинский беспилотник нанес удар по зданию ЗАГСа в Белгороде в момент свадебной церемонии. Жених получил осколочное ранение, а свадебное платье невесты загорелось от взрыва, но его оперативно потушили.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В центре Белгорода под удар украинского беспилотника попало здание ЗАГСа. В момент атаки там проходила свадебная церемония. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По свидетельству очевидцев, осколок дрона нанес ранение жениху, а загоревшееся от взрыва свадебное платье невесты удалось оперативно потушить. Также травмы нижних конечностей получил еще один мужчина, находившийся в районе здания. По информации канала, оба пострадавших от госпитализации отказались.

Атака привела к повреждению гражданской инфраструктуры: помимо здания ЗАГСа, осколками посечены как минимум два легковых автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы, территория оцеплена для оценки масштабов разрушений и фиксации последствий обстрела.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше