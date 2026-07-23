ВСУ атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время свадьбы, есть пострадавшие

По свидетельству очевидцев, осколок дрона нанес ранение жениху, а загоревшееся от взрыва свадебное платье невесты удалось оперативно потушить. Также травмы нижних конечностей получил еще один мужчина, находившийся в районе здания. По информации канала, оба пострадавших от госпитализации отказались.