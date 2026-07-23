Житель Татарстана пропал в башкирском лесу: в поисках задействовали БПЛА

Пенсионер приехал с женой в Башкирию на свою малую родину и отправился пешком через лес навестить могилу матери в заброшенной деревне — так он делал каждый год. Но в этот раз домой не вернулся: на обратном пути ушел вглубь леса не в ту сторону. При себе у него не было ни телефона, ни нужных лекарств.