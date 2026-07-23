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Жилой дом подожгли на улице Витебской в Нижнем Новгороде

До приезда пожарных расчётов 20 человек, в том числе 5 детей, успели самостоятельно эвакуироваться из здания.

Источник: Время

Причиной пожара в жилом доме на улице Витебской в Нижнем Новгороде стал поджог, сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание произошло в электрощитовых первого и второго подъездов, площадь пожара составила 5 квадратных метров. На месте работали 20 сотрудников МЧС и 5 единиц техники.

До приезда пожарных расчётов 20 человек, в том числе 5 детей, успели самостоятельно эвакуироваться из здания. Жертв и пострадавших нет, огонь был оперативно ликвидирован огнеборцами. По факту случившегося проводятся проверки и устанавливаются обстоятельства поджога.

Ранее сообщалось, что полиция ищет поджигателя заброшенных построек в Нижегородской области.

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