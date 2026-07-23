Поджог мог стать причиной возгорания в доме на Витебской в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде потушили пожар в жилом доме на улице Витебской — причиной возгорания, по предварительным данным, мог стать поджог. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Огонь охватил электрощитовые помещения в первом и втором подъездах здания. Общая площадь возгорания достигла 5 квадратных метров.
Для ликвидации пожара на место прибыли 20 сотрудников МЧС, было задействовано 5 единиц спецтехники.
До прибытия пожарных расчётов из здания самостоятельно вышли 20 человек, в том числе 5 детей. Пострадавших нет.
Ранее в Нижнем Новгороде ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме.
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