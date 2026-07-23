Что известно о суде над главой нелегальной церкви, руководившим экстремистским формированием в Беларуси. Подробности сообщает Генеральная прокуратура республики.
В суд направлено уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины. Он обвиняется в руководстве религиозной организацией, которая не прошла в установленном порядке государственную регистрацию.
Фигурант, действуя в составе организованной группы с другими лицами, руководил религиозной организацией под названием «Русская православная церковь Царской Империи» (подробнее мы писали здесь). Кроме того, мужчина руководил экстремистским формированием с подобным названием, деятельность которого была направлена на разжигание национальной и религиозной вражды и розни.
До совершения противоправных действий у мужчины была работа, дом, семья, он воспитывал детей. После увлечения псевдорелигиозными учениями, а также вступления в деструктивную секту фигурант развелся с женой, ушел из дома, стал на преступный путь, пытаясь вовлечь в деятельность иных граждан.
Обвиняемый заключен под стражу. Основания для изменения или отмены данной меры нет.
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