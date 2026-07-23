Что известно о суде над главой нелегальной церкви, руководившим экстремистским формированием в Беларуси

Фигурант, действуя в составе организованной группы с другими лицами, руководил религиозной организацией под названием «Русская православная церковь Царской Империи» (подробнее мы писали здесь). Кроме того, мужчина руководил экстремистским формированием с подобным названием, деятельность которого была направлена на разжигание национальной и религиозной вражды и розни.