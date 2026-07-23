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В Калининграде на ул. Артиллерийской сбили самокатчика на пешеходном переходе

В результате аварии водитель СИМ получил травмы.

В Калининграде утром 23 июля произошло ДТП с участием пользователя средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 10:15 на ул. Артиллерийской, в районе дома № 4, автомобиль «Москвич» сбил пользователя СИМ, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход слева направо по ходу движения машины, не спешившись. В результате аварии водитель СИМ получил травмы.

В Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.

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