В Калининграде на ул. Артиллерийской сбили самокатчика на пешеходном переходе

В Калининграде утром 23 июля произошло ДТП с участием пользователя средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.
По предварительным данным, около 10:15 на ул. Артиллерийской, в районе дома № 4, автомобиль «Москвич» сбил пользователя СИМ, который пересекал нерегулируемый пешеходный переход слева направо по ходу движения машины, не спешившись. В результате аварии водитель СИМ получил травмы.
В Госавтоинспекции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства и причины происшествия.
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