В Казани осудили организаторов схемы с маткапиталом на 600 несуществующих детей

Постоянным свидетелем был житель Балашихи Арам Багиян — он приговорен к 7 годам колонии общего режима за пособничество в мошенничестве. Организатору Лане Козынбаевой, подбиравшей «матерей», дали 7,5 лет колонии за мошенничество. Большая часть фейковых матерей получили условные сроки. А тех, кого все же приговорили к колонии, освободили, так как они фактически уже отбыли наказание находясь под стражей до приговора.