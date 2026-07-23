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В Казани осудили организаторов схемы с маткапиталом на 600 несуществующих детей

Они получили реальные сроки.

Источник: Комсомольская правда

В этот четверг, 23 июля, Вахитовский суд Казани вынес приговор по делу о крупном мошенничестве с материнским капиталом. Преступная схема выглядела таким образом: женщины приходили в ЗАГС с «лжесвидетелем», который подтверждал рождение ребенка на дому. На основании фиктивных свидетельств получали маткапитал. Так было незаконно получено свыше 6 миллионов рублей на более чем 600 несуществующих детей, сообщает прокуратура Татарстана.

Постоянным свидетелем был житель Балашихи Арам Багиян — он приговорен к 7 годам колонии общего режима за пособничество в мошенничестве. Организатору Лане Козынбаевой, подбиравшей «матерей», дали 7,5 лет колонии за мошенничество. Большая часть фейковых матерей получили условные сроки. А тех, кого все же приговорили к колонии, освободили, так как они фактически уже отбыли наказание находясь под стражей до приговора.

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