Ангелина Севергина прокомментировала гибель ребенка от атаки беспилотника в Воронеже

После массированной атаки беспилотников по Воронежу, в результате которой погиб трехлетний мальчик, детский омбудсмен региона Ангелина Севергина написала в своем канале в мессенджере МАХ:
— Мишенью вновь стали мирные кварталы, где живут семьи с детьми. Это невосполнимая утрата для семьи и для всех нас.
Напомним, минувшей ночью в небе над регионом сбиты 36 беспилотников. Один из них попал в жилой дом в пригороде Воронежа и вызвал пожар. В огее погиб мальчик, его родители получили травмы. Также ранен 19-летний парень. Ему оказали первую помощь и отпустили домой.
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