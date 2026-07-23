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Поджог устроили в жилом доме на улице Витебской в Нижнем Новгороде

С пожара самостоятельно эвакуировались 20 человек.

В жилом доме в Нижнем Новгороде загорелись электрощитки. Предположительно, причиной пожара стал поджог. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

На улице Витебской произошло возгорание электрощитовых первого и второго подъездов жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров.

К счастью, никто не пострадал. 20 жильцов дома, в том числе пятеро детей, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Возгорание успешно ликвидировано.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские власти обсудят с Wildberries поддержку поставщиков после пожаров на складах.

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