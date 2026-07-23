Поджог устроили в жилом доме на улице Витебской в Нижнем Новгороде

В жилом доме в Нижнем Новгороде загорелись электрощитки. Предположительно, причиной пожара стал поджог. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
На улице Витебской произошло возгорание электрощитовых первого и второго подъездов жилого дома. Площадь пожара составила пять квадратных метров.
К счастью, никто не пострадал. 20 жильцов дома, в том числе пятеро детей, самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных. Возгорание успешно ликвидировано.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что нижегородские власти обсудят с Wildberries поддержку поставщиков после пожаров на складах.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше